¡þONE173¡Ê2025Ç¯11·î16ÆüÅìµþ¡¦Í­ÌÀ¥¢¥ê¡¼¥Ê¡Ë¥¢¥¸¥¢»Ë¾åºÇÂç¤Î³ÊÆ®µ»ÃÄÂÎ¡ÖONEChampionship¡×¡ÊONE¡Ë¤¬16Æü¤Ë¡ÖONE173¡×¤òÍ­ÌÀ¥¢¥ê¡¼¥Ê¤Ç³«ºÅ¡£ÀÄÌÚ¿¿Ìé¡ÊÆüËÜ¡Ë¤¬¼êÄÍÍµÇ·¡ÊÆüËÜ¡Ë¤È¥é¥¤¥Èµé¥ï¥ó¥Þ¥Ã¥Á¤ÇÂÐÀï¡£¤·¤«¤·2R¤Ë±¦¥Ü¥Ç¥£¡¼¤«¤éÅ´ÄÈ¤òÍá¤Ó¤ÆKO¤ÇÇÔ¤ì¤¿¡£ÆüËÜÂç²ñ¤ÇÀÄÌÚ¤¬»¶¤Ã¤¿¡£1R³«»ÏÄ¾¸å¤«¤éÀÑ¶ËÅª¤Ë¥¿¥Ã¥¯¥ë¤ò»Å³Ý¤±¤¿¡£¤½¤Î¸å¥Æ¥¤¥¯¥À¥¦¥ó¤ËÀ®¸ù¤¹¤ë¤È¡¢¤³¤Î¥é¥¦¥ó¥É¤Ï¥È¥Ã¥×¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¤ò¥­¡¼¥×¤·¤¿¡£¤·