埼玉県で住宅を狙った連続窃盗事件が相次ぐ中、15日夕方から16日朝にかけて熊谷市で8件の窃盗事件被害などが相次ぎ、警察が捜査を進めています。警察によりますと15日午前2時すぎ、熊谷市肥筭の一般住宅で「財布の中からカネがとられている」と110番通報がありました。住民が就寝中に物音に気づき、部屋内を確認すると窓ガラスが割れており、現金約1万6000円が盗まれていたということです。また熊谷市玉井では16日午前6時前