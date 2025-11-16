元ＡＫＢ４８で３児ママの川崎希（３８）の夫でタレントのアレクサンダーが１５日、ブログを更新。川崎が子供を「もう２人ほしいみたい」と明かした。２人は２０１３年２月に結婚。結婚直後から不妊治療に取り組んでおり、長男（８）、長女（５）、次女（４カ月）を不妊治療の末に授かった。次女の妊娠までには「３年半」クリニックに通ったことや、第三子妊娠が判明し、ＮＩＰＴ（出生前診断）を受けたことなども明かしている