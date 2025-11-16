ソフトボールJDリーグのプレーオフ最終日は16日、東京・ジャイアンツタウンスタジアムで行われた。ソフトバンクの王貞治球団会長（85）がファーストピッチセレモニーで投球を披露。ワンバウンド投球となり、「全然故コツが分からなくて。もうちょっと良い球を投げられるだろうと思っていたけど、全然だめだったね」と笑顔で振り返った。JDリーグのプレーオフ準決勝、決勝の舞台は、今年3月に開業した巨人のファーム施設、ジャ