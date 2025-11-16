帰宅途中に財布を拾ったAさんの実体験です。 財布には5万円が入っており、交番で届け出をする際に名前や住所などを記入すると、警察官に「拾った人の情報を、持ち主に伝えてもいいですか」と聞かれました。Aさんは「結構です」と断ったものの、後から「もし伝えていたらお礼がもらえたのかも」と思ったそうです。 落とし物を交番や警察署に届けた経験のある人もいるかもしれませんが、拾った人にはどんな権利があるので