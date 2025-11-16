野手転向の阪神・西純矢（24）が16日、中日との練習試合に「7番・右翼」で初のスタメン出場を果たした。5回からは中日2番手の草加がマウンドに上がり、創志学園“同級生対決”が実現。西純は2ストライク1ボールからの4球目をバットに当てたが、遊ゴロに倒れた。2回1死の第1打席では、中日・三浦の142キロ直球を捉えて中前打をマーク。野手転向後、初のヒットを記録していた。