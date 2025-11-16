◇侍ジャパンシリーズ2025日本11ー4韓国(15日、東京ドーム)4回、第2打席に立たずに代打を送られた岡本和真選手。アクシデントかと思われましたが、「予定通りです」と試合後に語りました。試合前には森下翔太選手や牧秀悟選手らと笑顔で話す場面もあり、「面白かったです」と2年ぶりの国際試合の雰囲気を楽しんだ岡本選手でした。