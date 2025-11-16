玄関を開けた瞬間の母の一言で、早速空気が緊張してしまう――。「悪気ない」という言葉が、どんなに重い意味を持つのか、少しずつ見えてきます。『夫と実母は仲が悪い』第2話をごらんください。 年に一度の正月の帰省。率直な夫と嫌味な言い方をする母を会わせることが不安な裕子は、「穏やかに過ごせますように」とひたすら祈っていました。 帰省初日の第一声 実家に着いたのは、昼を少し過ぎたころでした