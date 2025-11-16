「ＯＮＥ」（１６日、有明アリーナ）日本人女子対決となったＭＭＡ戦は、平田樹（２６）は初代修斗女子世界アトム級王者の澤田千優（２７）に判定０−３で敗れた。１回は組み合った展開が続いた中で、澤田が終始主導権を握る流れが続いた。２回も澤田がバックをとり、平田は耐える展開が続いた。残り１分でマウントからのパウンドで防戦一方に。ＫＯ寸前まで追い込まれたが、ゴングに救われた。３回も開始から防戦が続き、反