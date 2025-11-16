◆第１０５回天皇杯▽準決勝神戸―広島（１６日・パナスタ）天皇杯連覇を目指す神戸が、準決勝で広島と対戦する。スタメンが発表された。神戸は９日のＧ大阪戦（パナスタ）で引き分け、今季のリーグ優勝の可能性が消滅した。鹿島以来史上２チーム目の偉業へ戦い続け、上位に食らいついたが達成ならず。試合直後はショックも広がったが、２日間のオフも挟み、心身共に広島戦に向けて整えてきた。昨季は天皇杯とリーグ連覇