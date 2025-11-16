◆練習試合中日―阪神（１６日・安芸）阪神・今朝丸裕喜投手が２回４安打を浴びながらも無失点に抑えた。１点ビハインドの３回に登板。２イニングで４人の走者を出したが、２つ併殺を奪い、スコアボードにゼロを並べた。高卒１年目の今季は１軍登板なし。２軍では１２登板で５勝０敗、防御率は４・２４だった。