◆男子プロゴルフツアー三井住友ＶＩＳＡ太平洋マスターズ最終日（１６日、静岡・太平洋Ｃ御殿場Ｃ＝７２６２ヤード、パー７０）最終ラウンドが行われ、ギャラリーは４日間合計で過去最多の３万３１６４人が来場した。雄大な富士山を望む名門コースで行われ、今年で５３回目を迎えた伝統ある大会。第１日は４５６９人、第２日は５７２８人が来場し、週末の決勝ラウンドに突入した第３日は今季男子ツアー最多の１万１６１１