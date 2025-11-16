◇女子ゴルフツアー伊藤園レディース最終日（2025年11月16日千葉県グレートアイランド倶楽部＝6769ヤード、パー72）1打差の2位で出たメルセデスランク1位の佐久間朱莉（22＝大東建託）は3バーディー、3ボギーの72で回り、10アンダーの8位となり、年間女王決定は次戦に持ち越しとなった。8位から出た脇元華（28＝GMOインターネットグループ）が8バーディー、1ボギーの65で回り、通算16アンダーで逆転し、プロ8年目でツ