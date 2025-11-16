◆明治神宮野球大会九州国際大付高6―5山梨学院高（16日、神宮球場）高校の部2回戦で、4年ぶり2度目出場の九州国際大付高（九州）が優勝候補の山梨学院（関東）をサヨナラで破り、2021年大会以来となる4強入りを決めた。準決勝では花巻東（東北）と対戦する。九州国際大付高は2点を追う4回に上岡煌（2年）が左前適時打を放ち1点を返すと、5回は吉田秀成（1年）が右翼への同点二塁打をマーク。6回には久保田天晴（2年）が右