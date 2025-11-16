＜伊藤園レディス最終日◇16日◇グレートアイランド倶楽部（千葉県）◇6769ヤード・パー72＞国内女子ツアーの最終ラウンドが終了した。8位から出た28歳・脇元華が8バーディ・1ボギーの「65」をマーク。トータル16アンダーで逆転し、悲願のツアー初優勝を果たした。【現地写真】きょうの原英莉花さんはミニスカスタイル前半で4バーディを奪い、首位タイでサンデーバックナインへ。13番からは4連続バーディを奪取して一気に後続と