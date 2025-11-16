◇男子ゴルフツアー三井住友VISA太平洋マスターズ最終日（2025年11月16日静岡県太平洋クラブ御殿場コース＝7262ヤード、パー70）金子駆大（23＝NTPホールディングス）が2位に6打差をつける圧勝で、5月の関西オープン以来の2勝目を挙げた。2バーディー、ノーボギーの68で回り通算17アンダーの263ストロークでフィニッシュ。19年大会で金谷拓実がマークしたパー70での大会最少ストローク記録267を4打更新した。優勝賞金400