神奈川県座間市緑ヶ丘のかにが沢公園で、約２万本の「冬のヒマワリ」が開花し、見頃を迎えている。１２月中旬頃まで楽しめるという。地元のボランティア団体「まちの活性化委員会」が、「コロナ禍で減った外出の機会を作り、まちの人に笑顔になってもらいたい」という思いから、２０２０年に植栽を開始。約３０００本からスタートし、種まきの時期や堆肥（たいひ）などの試行錯誤を重ね、本数を増やしてきた。県外からヒマワリ