千葉県成田市の成田山新勝寺境内にある成田山公園で美しい紅葉が見頃を迎えている。広さ約１６・５ヘクタールの公園内で、モミジやクヌギ、イチョウなど約２５０本の木々が秋の深まりとともに色付き始め、散策しながらスマートフォンやカメラを構える参拝客の姿が見られた。１５日からは「成田山公園紅葉まつり」が始まった。３０日までの土日と祝日・振り替え休日、「竜智の池」にある浮御堂で和楽器などの演奏会が行われ、茶