福岡県久留米市野中町の石橋文化センターで「秋のバラフェア」が開かれ、色とりどりのバラが訪れた人たちを楽しませている。同センターでは、バラ園が市美術館前など４か所にあり、約４００品種計約２６００株が植えられている。今月上旬に咲き始め、現在は濃いピンクの「ローズうらら」や淡い黄色の「恋きらら」、「奇跡のバラ」と呼ばれる超希少品種「カメオ」などが花を咲かせている。バラフェアは２４日まで。１６、２２