「全国高校ラグビー・大阪第２地区決勝、常翔学園５２−７関大北陽」（１６日、花園ラグビー場）常翔学園が計８トライを挙げて、２大会連続４３度目の花園出場を飾った。前半だけで４トライを重ねて２６−０で折り返すと、後半もひたむきなタックルで相手の出足を止めた。後半にはラインアウトからモールを押し込んでプロップの古澤晴也がインゴールへ飛び込み、ロックの鈴木風馬もトライを挙げた。終了間際に失点を許して完