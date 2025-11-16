◆男子プロゴルフツアー三井住友ＶＩＳＡ太平洋マスターズ最終日（１６日、静岡・太平洋Ｃ御殿場Ｃ＝７２６２ヤード、パー７０）最終ラウンドが行われ、２３歳の金子駆大（こうた）＝ＮＴＰホールディングス＝が今季２勝目を飾った。単独首位で出て２バーディー、ボギーなしの６８で回り、通算１７アンダーで優勝賞金４０００万円を獲得した。２位と５打差、自身初の単独首位で迎えた最終日。金子は２番で６メートル、３番