◆女子プロゴルフツアー伊藤園レディス最終日（１６日、千葉・グレートアイランドＣ＝６７６９ヤード、パー７２）２打差８位で出たプロ８年目の脇元華（ＧＭＯインターネットグループ）が８バーディー、１ボギーの６５をマークし、通算１６アンダーとし、逆転でツアー初優勝を飾った。前半で４つ伸ばしてトップで折り返すと、１３番から４連続バーディーを奪い後続を振り切った。今季の初優勝者はツアー史上最多の１１人にな