◆第５６回明治神宮野球大会▽高校の部準々決勝山梨学院５―６×九州国際大付（１６日・神宮）準々決勝が行われ、３年ぶり２度目出場の山梨学院（関東地区代表）は九州国際大付（九州地区代表）に５―６でサヨナラ負けし、初の準決勝進出を逃した。プロ注目の二刀流右腕・菰田陽生主将（２年）は３番・三塁で先発し、５―４で迎えた９回に３番手でマウンドへ。２死満塁から痛恨の暴投で２失点を喫し、敗戦投手となっ