気象予報士の根本美緒が15日、自身のインスタグラムを更新し、娘の「優勝」を報告した。【写真】根本美緒の娘が「優勝」歓喜の様子野球チームが帽子を投げて喜ぶ姿やママ友たちとの写真などとともに「優勝したー!!」「女子野球TGL」「ヤッターの帽子の儀式」と喜びいっぱい。「#少女野球 #女子野球 #学童野球 #女子野球の母」と添え、「さ、このあと仕事へ急げ」と近況をつづった。ファンからは「おめでとぉぉぉぉ〜さん」「