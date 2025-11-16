ナイジェリアとオーストリアにルーツを持つイテム氏は、銃による傷を覆い隠す目的でこのタトゥーを生み出した/Emmanuel Item（CNN）タトゥー作家、エマニュエル・イテム氏（30）がタトゥー文化に初めて触れたのは、オーストリア・ウィーンでヘビーメタルバンドのギタリストとして活動していたころだった。ナイジェリアとオーストリアにルーツを持つ同氏は、もともとスケッチを好んでいたが、バンド仲間の一人がヒンドゥー教の象神