タレントはるな愛（53）が16日放送の読売テレビ「上沼・高田のクギズケ！」に出演し、歌手美川憲一（79）の近況について語った。パーキンソン病と診断されたことを公表した美川について、はるなは「お見舞いに行きましたし、きのうも電話で話しました。上沼（恵美子）さんの番組に行くと伝えたら『よろしく伝えてね』と言われました。（美川は）超元気で食欲もすごくあるみたいです。早くよくなって歌ってほしい」と明かした。美川