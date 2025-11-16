定年後、ずっと続けていたパートを辞めて、いよいよ年金のみの生活に移る――そんなとき、年金に「少しでも上乗せがあれば助かる」と思っている方も多いでしょう。 実は、一定の要件を満たした場合に基礎年金に上乗せして支給される「年金生活者支援給付金」という制度があります。この制度は新たに支給対象になったからといって、自動的に給付金が振り込まれるものではありません。 この記事では、「年