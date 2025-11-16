◆第１０５回全国高校ラグビー大会▽大阪第２地区決勝常翔学園５２―７関大北陽（１６日・花園）昨冬花園４強の常翔学園が、関大北陽を破り、２大会連続４３度目の全国大会出場を決めた。常翔学園は前半からエンジン全開。４トライ（３Ｇ）を奪い、主導権を握る。後半に入っても、プロップ古沢晴也、ロック鈴木風馬（ともに３年）、ＮＯ８山本智輝（２年）らがトライを重ね、リードを広げた。関大北陽もモールから意地の１ト