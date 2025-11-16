エリザベス女王杯・Ｇ１が行われる１１月１６日の京都競馬場の芝コースは良発表。連続開催７週目でＢコースは最終週となり、向こう正面、直線では内側の傷みが目立つ。３Ｒ（芝１６００メートル）は道中を２番手で進めたエイシンティザーが直線で最内を通って早め先頭から押し切って勝利。５Ｒ（芝２０００メートル）はアクセスが４角２番手から外に出して抜け出し、３着までを４角２番手以内で回った馬が独占した。見た目の印