東京１１Ｒ・オーロカップ （Ｌ）・馬トク激走馬＝アクートゥス２走前、８月の中京・豊明ステークス（３勝クラス、芝１４００メートル）を１分１８秒７のコースレコードで勝利し、オープン入りを決めたルーラーシップ産駒。高杉吏麒騎手は「状態が良かったですし、癖がなくて、いい馬です」と絶賛した。追われてグイッと上体を沈めるフォーム。スピードに加えパワーも備える。初ダートの前走（神無月ステークス１４着）は出脚