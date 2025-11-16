岐阜県羽島市のグループホームで入所者に対して暴行を加えたとして、介護士の女が16日、逮捕されました。逮捕されたのは、羽島市小熊町の介護士、中尾厚代容疑者(57)です。警察によりますと中尾容疑者は今年9月12日、勤務する市内のグループホームで71歳から88歳の入所者男女3人に対して、髪を引っ張る、顔を平手で殴打するなどの暴行を加えた疑いが持たれています。14日に市役所から情報提供があ