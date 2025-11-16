自分を育ててくれた親には、老後は無理せずゆっくり過ごしてほしいと思っている人は多いのではないでしょうか。しかし、そんな親が70歳代になってもパートなどで働き続けていると、健康面はもちろん、経済的にも厳しいのかと心配になることもあるでしょう。 本記事では、70歳を過ぎても働いている人の割合や、働いて収入を得ないと年金だけで生活するのは厳しいのか、収支などを考えてみますので参考にしてください。