“花のように気分で選ぶ”体験でブランド接点を強化COFFEE STYLE UCC社は、真空パックコーヒー「CAFE@HOME(カフェ アット ホーム)」を花のように気分で選ぶ体験型イベント「CAFE@HOME at Flower Shop」を、11月15〜16日に代官山T-SITE(東京都渋谷区)、11月22〜24日にWITH HARAJUKU(同)で開催する。来場者は時間・気分・天気で選べる9種のコーヒーと、花言葉を持つペーパーフラワーを組み合わせ、“自分だけのミニギフト”をつくる