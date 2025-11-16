男女グループALLDAY PROJECTが、財閥家出身のアニーの家が“たまり場”になった理由を公開した。【写真】「財閥家のお嬢様」アニー、異例のK-POPデビュー去る11月15日、韓国で放送されたJTBC『知ってるお兄さん』では、ALLDAY PROJECTのメンバーたちが登場し、「アニーの家に行ったことがあるか」という質問に対して、アニーは「あまりにも自分の家のように出入りする」と明らかにした。アニーは「お父さんとお母さんが『我が家が