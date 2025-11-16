タレントの優木まおみさんが2025年11月15日にXで、移住先のマレーシアでの仕事への懸念を明かした。SNSを英語・マレー語に変えると「失うものも大きい」優木さんは5月24日に、7月いっぱいで芸能活動を休止してマレーシアに移住することを発表。8月から子どもとマレーシアに住んでいる。優木さんは15日にXで「マレーシアに住みだして4が月。そろそろ本格的に、マレーシアでの仕事ということのあり方も考えないといけない（原文ママ