『週刊プレイボーイ』のグラビアに登場した浅井恋乃未今年4月、櫻坂46四期生としてグループに加入した浅井恋乃未（あさい・このみ）が、「週プレ賞」受賞を記念して、11月17日（月）発売『週刊プレイボーイ48・49合併号』のグラビアにに初登場。あどけなさと美しさ、デビュー間もない新人ながら洗練されたビジュアルを持つ彼女が放つオーラは一級品！＊＊＊【「やりたいこと」がないのが悩みだった】――今年4月に櫻坂46へ加入