『週刊プレイボーイ』のグラビアに登場した椿野ゆうこアイドルグループ、ひめもすオーケストラのメンバーで気象予報士としても活動する椿野ゆうこが、11月17日（月）発売『週刊プレイボーイ48・49合併号』のグラビアに登場。先日、来年2月にグループからの卒業を発表。新たな世界への扉がいま開こうとしている。【写真】椿野ゆうこのグラビア＊＊＊【夜までのロケの後2時起きでテレビ局へ】――今回は早朝から夜までの長時間ロ