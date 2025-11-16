『週刊プレイボーイ』のグラビアに登場した和泉芳怜ミスマガジン2021グランプリ。ガーリーでフレッシュな印象だった和泉芳怜（いずみ・かれん）が、11月17日（月）発売『週刊プレイボーイ48・49合併号』のグラビアにひと皮むけてオトナになって帰ってきた。21歳の彼女のふわふわなボディ、時おり見せる艶っぽい表情......、しぐさひとつひとつに思わずドキッとする。【写真】和泉芳怜のふわふわなボディ＊＊＊【過去最高に白い