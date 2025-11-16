きょう（16日）午後1時ごろ、岡山市北区楢津の国道180号で事故があり、現場付近を先頭に総社方面、岡山市街地方面とも渋滞が出ています。（午後1時半現在） 【写真を見る】【速報】岡山市北区楢津の国道180号で事故渋滞が発生車2台とスクーター1台が関係か【岡山】 少なくとも乗用車2台とスクーター1台が関係している模様です。