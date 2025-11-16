俳優・川崎麻世（62）が16日放送のテレビ朝日系バラエティー番組「新婚さんいらっしゃい！」（日曜後0・55）に21歳下の妻で料理研究家の花音さん（41）とともに出演。自身の“本名”について意外な事実を明かす場面があった。川崎は1976年、当時13歳で旧ジャニーズ事務所からスカウトされ上京。翌年にはレコードデビューを果たした川崎。デビューのきっかけについて「大阪の枚方出身なんで、大阪のローカル番組のものまねのコ