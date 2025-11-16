東京・港区のビルで、女性が男に刃物で刺される事件があり男は現在も逃走している。捜査関係者によると16日午前10時半ごろ、港区赤坂のビルで「女性が男に刺された」と通報があった。女性は40代くらいで意識はあり、刃物で刺されたとみられている。男は黒い帽子をかぶっていたという情報もあり、警視庁が男の行方を追っている。（「Live News days」11月16日放送より）