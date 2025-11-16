ＴＢＳ系「アッコにおまかせ！」が１６日放送され、５人組ボーカルダンスユニット「Ｍ！ＬＫ」リーダーの吉田仁人が出演した。「第７６回ＮＨＫ紅白歌合戦」の出場歌手が１４日発表され、Ｍ！ＬＫがデビュー１０周年で初出場することになった。３月リリースのアルバム「「Ｍ！Ｘ」の楽曲「イイじゃん」がバズった。吉田は紅白について「夢にも掲げていたので、ようやく（初出場）というところで。待ち焦がれていたからこそ、ホ