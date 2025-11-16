１１月１６日の福島競馬では荻野極騎手＝栗東＝が１、２、３、６Ｒと騎乗機会４連勝。７Ｒでは荻野琢真騎手＝栗東＝が勝ち、平地レースでは荻野姓のジョッキーが５連勝となっている。１Ｒの２歳未勝利（ダート１１５０メートル）は１番人気のドナシェーン、２Ｒの３歳上１勝クラス（ダート１７００メートル）は５番人気のシェリルファミーユ、３Ｒの３歳上１勝クラス（ダート１７００メートル）は８番人気のユウェンタース。障