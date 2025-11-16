◆練習試合中日―阪神（１６日・安芸）阪神の西純矢投手が、野手転向後初安打をマークした。「７番・右翼」でスタメン出場。２回の第１打席で中日・三浦から中前にはじき返した。１９年ドラフト１位で投手として入団した西純。今秋から野手転向し、１１日の同戦（春野）の初打席は見逃し三振に倒れていた。