俳優の岡山天音（31歳）が、11月15日に放送されたトーク番組「土スタ」（NHK）に出演。ドラマで共演している吉岡里帆について「恐ろしい」「まっすぐすぎません？って。変わってるなと思いましたけれどね」と語った。夜ドラ「ひらやすみ」に出演している吉岡里帆が、宣伝を兼ねて番組のゲストとして登場。主演の岡山天音がVTR出演し、「吉岡さんのパワーを受け取るのはすっごく楽しかった」と振り返る。岡山によると、吉岡の演技は