桜島ではきょう未明から爆発的噴火や噴火があいつぎ、噴煙は最高で火口から４４００ｍの高さまで上がりました。 降灰の影響で、桜島から北へおよそ25キロ離れた鹿児島空港では、発着する便に欠航が相次いでいます。 鹿児島空港に駐機しているJAL機です。機体の上部に、うっすらと灰のようなものが積もっているのが確認できます。 鹿児島空港によりますと、降灰などの影響で30便が欠航したほか、名古屋や関西からの便3便が着陸で