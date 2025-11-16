17日(月)は寒冷前線が北日本から西日本を通過するでしょう。次第に冬型の気圧配置になり、この時期としては強い寒気が南下する見込みです。北海道は大雪や吹雪の恐れ。東北の日本海側や北陸の平地でも雪が降り、積雪となる所があるでしょう。山沿いでは雪の量が多くなりそうです。積雪や路面の凍結に注意。太平洋側も冷え込むでしょう。17日(月)は前線通過次第にこの時期としては寒気が南下17日(月)は低気圧が急速に発達しながら