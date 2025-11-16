アメリカのプロテニス選手、テイラー・タウンゼント（29）が11月12日、Instagramを更新。女子プロテニス選手の大坂なおみ（28）と踊る動画を公開した。 「In the ocean trap with @naomiosaka #offseason」と投稿されたのは、水着姿のテイラーと大坂が船の上で音楽に合わせて腰をくねらせノリノリで踊る動画。大坂はサングラスをかけ、ヒトデが描かれた水着を、テイラーは黒の水着を着用している。