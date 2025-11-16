実業家・堀江貴文氏（53）が16日、TBS「サンデージャポン」（日曜前9・54）に出演。1月に死亡した元兵庫県議・竹内英明氏に関する虚偽発言をしたとして名誉毀損（きそん）容疑で逮捕された、政治団体「NHKから国民を守る党」の党首立花孝志容疑者（58）について言及した。立花容疑者は、斎藤元彦兵庫県知事の疑惑告発文書問題で竹内氏に犯罪の嫌疑が掛けられていると繰り返し発信し、竹内氏の妻が内容は虚偽だと告訴していた。