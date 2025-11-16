「練習試合、阪神−中日」（１６日、安芸市営球場）「７番・右翼」でスタメン出場した阪神の西純矢外野手が野手転向後、初安打を打った。二回１死。カウント１−２から中日・三浦の１４２キロの速球をはじき返して中前打をマーク。第１打席でいきなり結果を出した。球場内からは「おー」という歓声と温かい拍手が送られた。守備では初回に石川昂の正面に飛んできた打球をうまく処理した。１１日の練習試合では代打で途中出